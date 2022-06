Es zeigt, wie er durch das Haus und den Garten des Anwesens läuft und Mitarbeitern erzählt, Britney habe ihn eingeladen. Er sei hier, um die Hochzeit zu »stürmen«. Auf dem Gelände laufen offenbar Vorbereitungen für eine Feier, ein großes Zelt ist aufgebaut. »Wo ist Britney?«, sagt Alexander in dem Video, bevor er durch den Garten in das rosafarbene, mit Blumen geschmückte Zelt geht und sich dort mit seinem Namen vorstellt. In dem Zelt wurden offenbar gerade die letzten Hochzeitsvorbereitungen beendet.