9000 Mal auf dem Gipfel Rekordwanderer »Brocken-Benno« ist tot

Der unter dem Namen »Brocken-Benno« bekannte Rekordwanderer ist jetzt gestorben. Das bestätigte seine Witwe der Deutschen Presse-Agentur. »Er ist ganz ruhig und friedlich eingeschlafen«, sagte sie am Samstag. Schmidt starb demnach im Alter von 90 Jahren am 23. Dezember. Er war an Krebs erkrankt. Zunächst hatte der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) über den Tod des Mannes berichtet.