Beckham und Peltz gaben sich am Samstagabend das Ja-Wort in einer Strandvilla der Familie Peltz in Palm Beach, wie unter anderem das Modemagazin »Vogue« und die Zeitung »New York Post« berichten.

»Mr. & Mrs. Peltz Beckham«

Die »Vogue« veröffentlichte zahlreiche Fotos der Veranstaltung. Die Braut habe ein Kleid des Mode-Labels Valentino getragen. Ihr Vater habe sie zum Lied »Songbird« zur Eheschließung geführt. Unter den Blumenmädchen sei unter anderem Beckhams jüngere Schwester Harper gewesen. Brooklyns Brüder Romeo und Cruz, die auch seine Trauzeugen waren, sowie Vater David hätten Reden gehalten.