Die Erkrankung soll sich bereits zuvor bemerkbar gemacht haben. Im Juli berichtete die »Los Angeles Times« unter Berufung auf Mitarbeitende am Filmset, dass es seit Jahren Befürchtungen gegeben habe, dass Willis nicht mehr zur Filmarbeit fähig sei. Bei einem seiner letzten Drehs soll Willis in einem so schlechten Zustand gewesen sein, dass er sich nur in Begleitung habe bewegen können. Der Text soll ihm über einen Knopf im Ohr vorgesagt worden sein.