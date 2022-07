Die »Los Angeles Times« hatte berichtet, an Hollywoods Filmsets habe es in den vergangenen Jahren immer wieder Befürchtungen gegeben, Willis sei wegen seiner Krankheit nicht mehr zur Filmarbeit fähig. Am Donnerstag veröffentlichte die Zeitung einen Text , der solche Szenen schildern soll. So habe Willis bei den Dreharbeiten zum Film »Midnight in the Switchgrass« nicht verstanden, dass er eine Tür eintreten solle.