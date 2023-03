Geburtstagsbotschaft von Bruce Willis’ Ehefrau »Ich habe den Morgen mit Weinen begonnen«

»Also, heute hat mein Ehemann Geburtstag. Ich habe den Morgen mit Weinen begonnen.« So startet die Nachricht, die Emma Heming am Sonntag auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte. Heming ist mit dem amerikanischen Schauspieler Bruce Willis verheiratet, und der wurde am Sonntag 68 Jahre alt. Er sorgte zuletzt vor allem mit seinem Gesundheitszustand für Schlagzeilen: Der Hollywoodstar leidet an Demenz.

Dass Heming in ihrer Videobotschaft an ihre rund 690.000 Follower nun vor allem von ihrer Trauer am Geburtstag ihres Mannes berichtet, erklärt sie selbst mit folgenden Worten: »Ich denke, es ist wichtig, dass ihr alle Seiten davon seht. Ich bekomme immer diese Nachricht oder die Leute sagen mir immer: ›Oh, du bist so stark. Ich weiß nicht, wie du das machst.‹ Ich habe keine Wahl. Ich wünschte, ich hätte eine. Aber ich ziehe hier auch noch zwei Kinder groß.« Heming und Willis sind Eltern zweier Töchter.