Schauspielerin Sarah Michelle Gellar »Ich werde von Männern am Set immer noch nicht ernst genommen«

Künftig wolle sie pro Jahr ein paar Projekte auswählen und dabei sowohl schauspielern als auch produzieren. Sie sei nun in einer Phase ihres Lebens, in der sie Spaß haben wolle. »Ich war auf allen Magazin-Covern, ich habe Auszeichnungen bekommen und all das Zeug – ich will einfach nur Spaß haben.«

Ein Projekt schloss Gellar in dem Interview übrigens aus: Sie wolle nicht an einem – von vielen Fans erhofften – Revival von »Buffy« teilnehmen. Sie sei sehr zufrieden mit dem, was sie zur Serie beigetragen habe.