Auktion aus Burt Reynolds' Nachlass Fahren wie ein Schlitzohr

Ein Cadillac des Schauspielers ging für 41.600 Dollar an seinen neuen Besitzer. Das ist jedoch nichts gegen den Preis, den ein schwarz-goldener Pontiac Trans Am aus dem Jahr 1979 erzielte, der an Burt Reynolds' Wagen in seinem wohl berühmtesten Film "Ein ausgekochtes Schlitzohr" erinnert: 317.000 Dollar.

Neun Monate nach Reynolds' Tod hat das Auktionshaus Julien's Auctions in Los Angeles Andenken aus dem Nachlass der Hollywood-Legende für Hunderttausende Dollar versteigert. Auch das handsignierte Original-Drehbuch von "Ein ausgekochtes Schlitzohr", ein Ölgemälde von Reynolds' Lieblingspferd "Cartouche", Filmrollen und ein von Clint Eastwood signiertes Poster wurden am Wochenende versteigert.

Reynolds, der in den Siebziger- und Achtzigerjahren als Sexsymbol galt, war im vorigen September im Alter von 82 Jahren gestorben.

In der Westernserie "Rauchende Colts" war Reynolds in den Sechzigern lange als Hufschmied Quint Asper zu sehen. Vor allem in den Siebziger- und Achtzigerjahren hatte der Darsteller in Hollywood Erfolg - unter anderem mit dem Thriller wie "Beim Sterben ist jeder der Erste".