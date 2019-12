Die Beziehung zwischen Camila Morrone und Leonardo DiCaprio ist ein offenes Geheimnis: Die beiden werden regelmäßig zusammen fotografiert und geben sich offenbar wenig Mühe, sich vor den Paparazzi zu verstecken. Auf Interesse stößt die Liaison nicht nur, weil DiCaprio einer der bekanntesten Schauspieler der Gegenwart ist, sondern auch aufgrund des großen Altersunterschieds des Paares.

DiCaprio ist 45 Jahre alt, Morrone 23 Jahre jünger. Das Model selbst ist offenbar der Meinung, dass das Thema nicht überbewertet werden sollte. "Es gibt so viele Beziehungen in Hollywood - und in der Geschichte der Welt - in denen es einen großen Altersunterschied gibt", sagte die 22-Jährige der "Los Angeles Times" - und machte ihren Standpunkt noch einmal klar: "Alle sollten daten können, wen sie wollen."

Sie verstehe allerdings, dass die Öffentlichkeit von ihrer Beziehung fasziniert sei, räumt Morrone ein: "Ich wäre wahrscheinlich auch neugierig." Sie hoffe aber, dass sie zukünftig eher aufgrund ihrer eigenen Karriere und weniger wegen ihres Freundes Aufmerksamkeit bekomme. Medienberichten zufolge sind sie und DiCaprio bereits seit ungefähr zwei Jahren ein Paar.

Im Indie-Drama "Mickey and the Bear", der gerade in einigen US-Kinos läuft - spielt Morrone die Hauptrolle. Wenn jetzt immer mehr Leute ihren Film sehen würden, werde sie wohl langsam eine "eigene Identität" bekommen, sagte sie. Das sie darauf hoffen muss, ist jedoch offenbar frustrierend für die Morrone: "Ich habe das Gefühl, dass es immer eine Identität geben sollte, unabhängig davon, wen man datet."