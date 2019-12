Nach bald 40 Jahren voller Aufnahmesessions, Tourneen und Drogenexzessen stoßen offenbar auch Punkrocker an ihre Grenzen: Die Toten Hosen haben zunehmend mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, wie Frontmann Campino nun einräumte. Die Band habe sich darauf mittlerweile aber eingestellt.

Inzwischen sei die Gruppe etwa darauf vorbereitet, dass sich jemand bei einem Konzert an der Sehne verletzten könnte. "Das ist mittlerweile so ein dermaßener Sachschaden", sagte der 57-Jährige in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9", "dass du lieber sagst, wir holen uns einen Physio für die Tour, als dass die Sachen ausfallen müssen."

Auch der obligatorische Besuch im Hotelpool nach einem Gig sieht demnach heute ganz anders aus als noch in den Achtzigern: "Wir sehen aus wie ein Seniorenheim, das Wassertreten übt", sagte Campino. "Wir haben uns geschworen: Keiner darf das fotografieren. Das bleibt unter uns."

"Da gibt es einen ganz strengen Plan"

Die Punkrocker achteten zudem akribisch auf ihre Ernährung. Er nehme seine letzte Mahlzeit stets schon am Nachmittag zu sich, sagte Campino: "Ich esse jeden Tag um 16 Uhr meine kleine Portion Pasta und das war es für den Tag." Die Zeit der kulinarischen Experimente sei vorbei: "Wir müssen einfach körperlich gucken, wo wir sind, und da gibt es einen ganz strengen Plan."

Ob auch an den Feiertagen dieses Diätprogramm durchgehalten wird, verriet er nicht. Ein Ritual aber gebe es für ihn: "Weihnachten ist ja etwas ganz Besonderes. Deshalb mache ich auch Dinge, die speziell sein müssen - zum Beispiel meine Wohnung wieder aufräumen."

Campino, der im Juni 2018 einen Hörsturz erlitten hatte, achtet schon seit einer Weile vermehrt auf seine Fitness. Im März hatte er publik gemacht, auf Reisen in eine Art Ganzkörper-Socke aus Gummi zu schlüpfen - "weil es den Kreislauf anregt und man nach einem Zwölf-Stunden-Flug fitter ankommt."