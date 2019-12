"Captain Kirk"-Darsteller William Shatner Scheidung mit 88

William Shatner hat die Scheidung von seiner vierten Ehefrau eingereicht. Dies berichtet die US-Zeitschrift "People" unter Berufung auf Gerichtsdokumente.

Der kanadische Schauspieler hatte die gebürtige Elizabeth Martin, 61, im Jahr 2001 geheiratet. Laut "TMZ" soll Shatner in seinem Antrag als Trennungsdatum den 1. Februar 2019 angegeben haben.

Dem Klatschportal zufolge hat das Paar einen Ehevertrag aufgesetzt, laut dem keiner der beiden nach einer Trennung Unterstützung vom anderen erhält. Shatners Einkommen aus Dutzenden Filmen und Fernsehserien sowie zahlreichen Büchern soll ihm ein geschätztes Vermögen von 100 Millionen Dollar beschert haben.

Mit seiner Rolle als Captain Kirk in der Science-Fiction-Serie "Raumschiff Enterprise" war Shatner zu Ruhm gelangt. Er verkörperte außerdem den Polizeiveteranen T. J. Hooker in der gleichnamigen Serie sowie Denny Crane in der Anwaltsserie "Boston Legal" (Lesen sie hier ein Interview mit Shatner)

Aus seiner 1969 geschiedenen ersten Ehe mit der kanadischen Schauspielerin Gloria Rand hat Shatner drei Töchter. Seine zweite Ehe mit Marcy Lafferty, die in "Star Trek: Der Film" (1979) mitspielte, ging 1996 auseinander. Die dritte Ehe endete 1999 mit dem tragischen Tod seiner Frau Nerine Kidd. Sie war tot im gemeinsamen Swimmingpool aufgefunden worden. Als Ursache wurde damals Ertrinken nach der Einnahme von Alkohol und Tabletten angegeben.