Ein Teddy, ein Bilderbuch oder vielleicht ein Kettchen - das dürften übliche Geschenke für ein kleines Kind sein. Nicht so in der Welt von Rapperin Cardi B. Ihre Tochter Kulture Kiari ist noch kein Jahr alt - und bekommt von ihrer Mutter offenbar trotzdem Armbänder und Ohrringe im Wert eines Oberklassewagens.

Die Grammy-Gewinnerin gab 80.000 Dollar für Diamantschmuck für das kleine Mädchen aus, wie Cardi B in einem - inzwischen gelöschten - Instagram-Post öffentlich machte, über den unter anderem "People" berichtete. Wenn sie selbst so viel Schmuck trage, müsse ihre Tochter das auch, schrieb sie dazu. Ein Foto zeigt zahlreiche Armbänder in Gold, Silber und Rotgold sowie ein Paar Diamantohrringe.

Man könnte das als übertrieben empfinden. Dessen ist Cardi B sich wohl bewusst und greift möglichen Kritikern gleich vor: "Ja, ich protze, weil ich mir den Arsch aufreiße, um das tun zu können."

Kulture Kiari wurde im Juli 2018 geboren. Der Vater ist der Rapper Offset. Die beiden machen immer wieder mit ihrer On-off-Beziehung Schlagzeilen.