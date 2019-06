Im vergangenen August soll es in einem Stripclub im New Yorker Stadtteil Queens hoch hergegangen sein: Rapperin Cardi B steht unter Verdacht, bei einem Streit mit zwei Bardamen handgreiflich geworden zu sein.

Die Musikerin soll zusammen mit Freunden Flaschen, Stühle und Wasserpfeifen auf die beiden Angestellten geworfen und sie so verletzt haben. Eines der mutmaßlichen Opfer erklärte, es sei im Gesicht getroffen worden und habe daraufhin Probleme mit den Augen gehabt.

Cardi B wurde vorübergehend festgenommen und angeklagt. Zu Prozessbeginn wies sie nun alle Anschuldigungen zurück. Vor einem New Yorker Gericht plädierte sie am Dienstag auf nicht schuldig, wie US-Medien berichteten. Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft müssen sich die 26-Jährige sowie zwei Mitangeklagte unter anderem wegen Körperverletzung und Belästigung verantworten. Insgesamt sind zwölf Anklagepunkte aufgeführt.

"Der Kopf einer Frau wurde gegen die Bar geschlagen", sagte der Bezirksstaatsanwalt von Queens, John M. Ryan, dem Sender CNN. "Wir werden diese Art von Gewalt in unserer Gemeinde nicht dulden. Die Angeklagten werden für ihr mutmaßliches Verhalten zur Verantwortung gezogen werden."

Im Falle eines Schuldspruchs drohen jeweils bis zu vier Jahre Haft. Im September will das Gericht den nächsten Verhandlungstermin in dem Verfahren bekanntgeben.

Ihren Fans hatte die Rapperin ("Bodak Yellow") schon am Wochenende recht unmissverständlich klargemacht, dass sie vorhat, weiter ihre Freiheit zu genießen. "Ich gehe nicht in den Knast", sagte sie gleich mehrfach während ihres Auftritts bei den Black Entertainment Television Awards (BET) in Los Angeles.

Es ist nicht der erste Handgreiflichkeit der Rapperin, die öffentlich wird. Im vergangenen Jahr war ein Streit zwischen ihr und Nicki Minaj eskaliert - die beiden gingen auf einer Party aufeinander los.