Santana wurde 1947 in Mexiko geboren. Er stieg mit seiner Band beim legendären Woodstock-Festival von 1969 zum Star auf. Der mehrfache Grammy-Gewinner gilt als Erfinder des Latin-Rocks. Seit 1998 ist er Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame. Zu Santanas Klassikern zählen »Black Magic Woman«, »Samba Pa Ti« und eine gitarrenbetonte Version von »Oye Como Va«. Ende vergangenen Jahres brachte er das Album »Blessings And Miracles« heraus.