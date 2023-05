Letzter Auftritt als Leia in 2015

Carrie Fisher hatte auf dem Höhepunkt ihres »Star Wars«-Ruhms mit erheblichen Drogenproblemen zu kämpfen. Kurz vor ihrem Tod veröffentlichte Fisher ihre Autobiografie »The Princess Diarist«, in der sie über das Geschehen hinter den Kulissen bei den Dreharbeiten zum ersten »Star Wars«-Film erzählt. 2015 war sie in »Star Wars: Das Erwachen der Macht« nochmals in ihre berühmte Rolle als Prinzessin Leia geschlüpft.

Die Sternen-Zeremonie am Donnerstag fiel auf den »Star Wars«-Tag, der traditionell am 4. Mai gefeiert wird. Die englische Aussprache des Datums (»May the Fourth«) erinnert an die berühmte Grußformel »May the Force be with You« (auf Deutsch: »Möge die Macht mit dir sein«) aus der Sternenkrieger-Saga.