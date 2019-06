Den Gefühlsausbruch der Woche...

...zeigte Carrie Underwood, die seit einem halben Jahr Mutter eines zweiten Kindes ist. "Ich bemuttere Jacob mehr", sagte sie nun dem "People"-Magazin, "vielleicht, weil er im Vergleich zu Isaiah so klein aussieht."

Manchmal werde sie auch ohne einen bestimmten Grund emotional: "Es ist nichts passiert und ich muss trotzdem einfach weinen". Anfangs habe sie gedacht, etwas stimme nicht mit ihr, so Underwood - doch inzwischen habe sie gelernt, ihre gefühlvolle Seite zu akzeptieren. Vor der Geburt ihres zweiten Kindes hatte die 39-Jährige bekannt gemacht, drei Fehlgeburten erlitten zu haben.

"Ich habe meine Mutter angerufen und gesagt: Ich trage mir Zeit zum Weinen in den Kalender ein, ist das komisch?", sagte Underwood. Ihre Mutter habe entgegnet: "Nein, du tust, was du tun musst." Inzwischen wisse sie, sagte Underwood, wie sie mit ihren Emotionen umgehen könne: "Manchmal ist es das Beste, die Gefühle einfach rauszulassen."

"Ich trage mir Zeit zum Weinen ein" Carrie Underwood hat in diesem Jahr ihr zweites Kind bekommen. Ihre Muttergefühle haben sich dadurch verändert, erzählte sie nun dem "People"-Magazin. "Es ist nichts passiert, und ich fange trotzdem einfach an zu weinen", sagte die US-Sängerin. "Am Anfang habe ich gedacht: Etwas stimmt nicht mit mir". Für ihre emotionalen Momente nimmt die Sängerin sich demnach sogar extra Zeit. "Ich habe meine Mutter angerufen und gesagt: Ich trage mir Zeit zum Weinen ein, ist das komisch?", sagte Underwood. Ihre Mutter habe entgegnet: "Nein, du tust, was du tun musst." Mit Ehemann Mike Fisher ist Carrie Underwood seit acht Jahren verheiratet. Die beiden haben nun zwei Söhne: Isaiah und Jacob. Im letzten Jahr gab sie bekannt, zwischen ihren beiden Söhnen drei Fehlgeburten erlitten zu haben. Dem Magazin "People" sagte sie kürzlich: "Natürlich fragt man sich: Liegt es an mir? Mache ich etwas falsch, oder: Habe ich etwas falsch gemacht?" Nach ihrem ersten Kind wollte sie demnach wieder schwanger werden - aber das klappte nicht. "Ich bemuttere Jacob mehr", sagte die 39-Jährige nun über ihren zweiten Sohn - "vielleicht, weil er im Vergleich zu Isaiah so klein aussieht." Nach der dritten Fehlgeburt hätte sie, die gläubige Christin, zu Gott gebetet: "Ich gebe auf. Wenn das jetzt nicht passieren soll, dann muss ich es akzeptieren und werde eines Tages auch verstehen, warum." "Manchmal ist es das Beste, die Gefühle einfach rauszulassen.", sagte Underwood nun. Underwood ist seit mehr als acht Jahren mit dem Eishockey-Profi Mike Fisher verheiratet.

De n Streit der Woche...

...lieferten sich Bella Thorne und Whoopi Goldberg. Um die Macht über ihren eigenen Körper zurückzubekommen, veröffentlichte Thorne selbst Nacktbilder, mit denen sie erpresst wurde. Whoopi Goldberg warf ihr daraufhin vor, die Fotos überhaupt erst gemacht zu haben. "Wenn du berühmt bist, egal wie alt du bist: Du machst keine Nacktfotos von dir", sagte die 63-Jährige in der Talkshow "The View".

Sie sei überrascht, dass sich Thorne offenbar nicht über die Gefahr bewusst sei, dass ihr Telefon gehackt werden könne. Thorne reagierte erbost auf Goldbergs Aussage. "Die Mädchen zu beschuldigen, dass sie überhaupt Nacktfotos machen, ist krank und ehrlich gesagt eklig", sagte sie. "Ich will nicht von älteren Frauen für meinen Körper niedergemacht werden."

Streit über Nacktbilder Sie waren für "eine besondere Person" bestimmt, ein Hacker nahm sie als Druckmittel: Um die Macht über ihren eigenen Körper zurückzubekommen, veröffentlichte Bella Thorne die Nacktbilder selbst, mit denen sie erpresst wurde. Die 21-Jährige schrieb, sie habe zunächst nur noch geweint. "Ich fühle mich eklig, ich fühle mich beobachtet." Erst nach der Veröffentlichung der Bilder fühle sie sich besser, denn der Erpresser könne ihr Leben nun nicht mehr kontrollieren. Doch eine andere Schauspielerin hat Thorne nun öffentlich kritisiert: Whoopi Goldberg wirft ihr vor, die Fotos überhaupt erst gemacht zu haben. "Wenn du berühmt bist, egal wie alt du bist: Du machst keine Nacktfotos von dir", sagte die 63-jährige Oscarpreisträgerin in der US-Talkshow "The View". Sie sei überrascht, dass sich Thorne offenbar nicht über die Gefahr bewusst sei, dass ihr Telefon gehackt werden könne. Thorne reagierte erbost und mit Tränen auf die Aussage von Goldberg. "Die Mädchen zu beschuldigen, dass sie überhaupt Nacktfotos machen? Ist krank und ehrlich gesagt eklig", sagte die 21-Jährige auf Instagram. "Dein Blick auf die Sache ist schrecklich. Ich hoffe, du änderst deine Denkart, zumal du in deiner Show junge Mädchen ansprichst", sagte Thorne weiter. Goldberg solle sich dafür schämen, dass sie jungen Mädchen das Gefühl gebe, sie seien abstoßend, weil sie solche Fotos von sich machen würden. Bella Thorne ist Schauspielerin, Model und Autorin. Demnächst erscheint ihr Buch "The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray" (etwa: "Das Leben eines Möchtegern-Moguls: Geistige Verwirrrung").

Die Hutbürger der Woche...

...kommen aus Großbritannien. Das traditionelle Pferderennen in Ascot war für die britische Königin Elizabeth II. wie ein großes Familientreffen. Die 93-Jährige wurde trotz Regens von ihren Kindern und Enkelkindern begleitet. Prinz Harry und Herzogin Meghan Markle, die erst vor sechs Wochen den kleinen Archie auf die Welt gebracht hatte, blieben der Veranstaltung in der Nähe von London aber fern.

Vor allem die Kopfbedeckungen der Damen sorgen in Ascot jedes Jahr für große Aufmerksamkeit. Sie reichten dieses Mal von beeindruckenden Blüten- und Federgebilden bis hin zu Rieseninsekten aus Stoff.

Die Royals in Ascot Charlotte Hawkins, Fernsehmoderatorin in Großbritannien, besucht am ersten Tag des Pferderennens die Rennbahn. König Willem-Alexander der Niederlande und seine Frau Königin Maxima der Niederlande lächeln gemeinsam bei ihrem Auftritt. Circus Maximus, geritten von Ryan Moore, gewinnt. Prinz Edward und seine Frau Sophie von Wessex 2011 feierte das Rennen das 300-jährige Bestehen. Das traditionsreiche Galopprennen steht unter der Schirmherrschaft des britischen Königshauses. Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum (M), Herrscher von Dubai, steht beim Pferderennen Royal Ascot im Regen. Die Hüte sind wie jedes Jahr besonders ausgefallen. Prinz Andrew und König Willem-Alexander der Niederlande fuhren gemeinsam in der Kutsche. Beim royalen Schaulaufen spielt das Rennen selbst fast nur eine Nebenrolle. Prinzessin Eugenie kombiniert blau und gelb. Herzogin Kate war die vergangenen zwei Jahre nicht dabei - aber nun.

Die Versöhnung der Woche...

...gab es zwischen Taylor Swift und Katy Perry. Beide lachen sich an, tanzen zusammen und schmiegen sich aneinander. In ihrem neuen Musikvideo zur Single "You Need To Calm Down" versöhnt sich Swift, 29, mit ihrer langjährigen Rivalin Perry, 34. Gegen Ende des Clips sind beide Sängerinnen in Fast-Food-Kostümen zu sehen.

In den vergangenen Jahren hatten sich die einstigen Freundinnen immer wieder negativ übereinander geäußert. Eine Versöhnung deutete sich zuletzt aber mehrfach an. Im vergangenen Jahr freute sich Swift, dass Perry ihr einen Brief und einen Olivenzweig geschickt habe. Vor wenigen Tagen postete Perry ein Foto mit Cookies und den Worten "Endlich Frieden" und verlinkte dabei ihre Musikerkollegin.

Pommes trifft Hamburger Neues von der Zickenfront: Katy Perry und Taylor Swift haben sich wohl endgültig versöhnt. Sie ist die Meisterin des großen Auftritts: Katy Perry beherrscht ihre eigene Inszenierung perfekt - wie hier auf der Kostümgala des Metropolitan Museum of Art. Kopfzerbrechen bereitete ihr geraume Zeit die unschöne Beziehung zu Kollegin Taylor Swift. Die ist genauso berühmt und erfolgreich, präsentiert sich aber in der Regel etwas braver als Perry. Swift und Perry waren mal gut befreundet - bis sie sich entzweiten. Der Grund ist nach wie vor ominös. Swift hatte Perry 2014 vorgeworfen, sie habe eine ihrer Tourneen sabotieren wollen. Perry hingegen gab Swift die Schuld an dem Zerwürfnis. In ihrem neuen Musikvideo zur Single "You Need To Calm Down" versöhnt sich Swift, 29, mit ihrer langjährigen Rivalin Perry, 34. Vor wenigen Tagen postete Perry bereits ein Foto mit Cookies und den Worten "Endlich Frieden" und verlinkte dabei ihre Musikerkollegin. Im Clip zu ihrer aktuellen Single setzt sich Swift erneut für die Rechte von Schwulen und Lesben ein.

Das Fangirl der Woche...

...ist selbst ein Superstar: Adele gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt, doch wenn es um die Spice Girls geht, ist die 31-Jährige ein echtes Fangirl geblieben. Am vergangenen Wochenende spielte die Band im Wembley-Stadion in London - und die Sängerin war mittendrin.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Adele Fotos und Videos von ihrem Konzertbesuch. Darauf ist unter anderem zu sehen, wie die Sängerin nach dem Auftritt Geri Halliwell, Spitzname "Ginger Spice", trifft. Bei dem Konzert jetzt habe sie mit ihren Liebsten geweint, gelacht, geschrien, getanzt - und sie habe sich wieder in ihr zehnjähriges Ich verliebt.

Fangirl forever Auf das Spice-Girls-Konzert in London freute sich Adele schon Monate zuvor: Nun ist ihre Lieblingsband in London aufgetreten, und die Sängerin feierte mit ihren Freunden die Band. "Es ist kein Geheimnis, wie sehr ich sie liebe", schrieb die Sängerin über die Spice Girls auf ihrem Instagram-Account. Dazu postete sie Fotos und Videos des Konzerts. Zuletzt habe sie die Spice Girls vor 21 Jahren im Wembley-Stadion gesehen, schrieb Adele. Bei dem jetzigen Konzert habe sie mit ihren Liebsten geweint, gelacht, geschrien, getanzt - und sie habe sich wieder in ihr zehnjähriges Ich verliebt. Nach dem Konzert wurde für die Sängerin dann offenbar ein langersehnter Traum wahr: "Ich habe endlich Ginger getroffen." Die Band habe sie in der Vergangenheit sehr inspiriert, sagte Adele. Ohne die fünf britischen Legenden wäre sie nicht dort, wo sie heute sei.

Die Reunion der Woche...

...fand unter alten Freunden statt: Courteney Cox hat gemeinsam mit Jennifer Aniston und Lisa Kudrow ihren 55. Geburtstag gefeiert - jenen Frauen, mit denen sie zuletzt vor 15 Jahren für die Kultserie "Friends" gemeinsam vor der Kamera stand.

Ein Foto der Fete von Samstag postete Cox auf Instagram. "Wie viel Glück habe ich, mit diesen beiden meinen Geburtstag zu feiern?", schrieb die Schauspielerin. "Ich liebe euch, Mädels. So sehr." Auch Kollegin Kudrow gratulierte nicht nur auf der Feier, sondern auch auf Instagram: "Denk immer daran, Court, ich werde immer älter als du sein. Happy Birthday, schöne Courteney!!"

"Ich liebe euch, Mädels. So sehr" Gemeinsam feiern sie die Feste, wie sie fallen: Courteney Cox (l.) hat gemeinsam mit ihren Kolleginnen Lisa Kudrow und Jennifer Aniston ihren 55. Geburtstag verbracht. Auf Instagram teilte Cox ein Foto ihrer Fete, das sie gemeinsam mit Kudrow und Aniston zeigt. "Wie viel Glück habe ich mit diesen beiden meinen Geburtstag zu feiern?", schrieb die Schauspielerin auf Instagram. "Ich liebe euch, Mädels. So sehr." Ein Foto aus früheren Zeiten: Cox, Kudrow und Aniston spielten von 1994 bis 2004 in der Sitcom die Freundinnen Rachel, Phoebe und Monica. Auch Kollegin und Freundin Lisa Kudrow gratulierte Cox auf Instagram: "Denk immer daran, Court, ich werde immer älter als du sein", schrieb sie. Neben der privaten "Friends"-Reunion zum Geburtstag kann sich Jennifer Aniston offenbar auch eine Fortsetzung der Serie vorstellen. In der Talkshow von Moderatorin Ellen DeGeneres sagte sie auf die Frage nach einer Wiederaufnahme des populären Formats: "Ohhhkay. Warum nicht? Ich hab es dir gesagt: Ich würde es machen."

Die Party der Woche...

...fand offenkundig auf Mallorca statt. Dort holte Medienberichten zufolge Fußballprofi Mario Götze seine vor einem Jahr verschobene Hochzeitsfeier mit dem Model Ann-Kathrin Brömmel nachgeholt haben. Die Zeremonie fand demnach auf dem Gelände des Herrenhauses Son Marroig gegenüber der Halbinsel Na Foradada statt.

Unter anderem sollen seine ehemaligen Teamkollegen Manuel Neuer und Thiago vor Ort gewesen sein, auch Götzes einstiger Nationalmannschaftskollege André Schürrle kam offenbar der Einladung nach.

Hochzeitsfeier mit Verspätung Fußballer Mario Götze von Borussia Dortmund hat seine vor einem Jahr verschobene Hochzeitsfeier mit dem Model Ann-Kathrin Brömmel nachgeholt. Wie RTL und die "Bild"-Zeitung berichten, gab sich das Paar auf der spanischen Ferieninsel erneut das Ja-Wort. Götze und Brömmel bei den MTV Europe Music Awards 2016. Im Mai 2018 hatten die beiden bereits standesamtlich geheiratet. Hier sind sie 2015 beim Oktoberfest in München zu sehen. Damals spielte Götze noch für den FC Bayern. Nach dem Hahnenkammrennen in Kitzbühel besuchten die beiden im Januar 2016 die Kitz Race Party - dabei entstand dieses Foto. Götze und Brömmel sind seit 2012 ein Paar. 2014 hatte Götze Deutschland im WM-Finale gegen Argentinien zum Titel geschossen. Seit 2011 hat er mit dem BVB und dem FC Bayern insgesamt fünf deutsche Meisterschaften gewonnen. 2013 verpasste er den Champions-League-Titel mit Dortmund nur knapp. Bei der EM in Frankreich 2016 holte sich Götze nach dem Achtelfinale einen Kuss von Brömmel ab. Nach einer Formkrise konnte er in der abgelaufenen Saison beim BVB wieder an alte Leistungen anknüpfen.

Im Mai vergangenen Jahres hatten die beiden in Düsseldorf standesamtlich geheiratet. Die für Juli 2018 geplante Feier wurde dann jedoch abgesagt, unter anderem weil Götze mit Borussia Dortmund ins Trainingslager reisen musste.