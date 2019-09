Casper und Marteria haben sich nach einem Unfall bei ihrem Konzert in Essen zu Wort gemeldet. "Wir sind tief betroffen und wünschen allen Verletzten schnelle Genesung, wir denken an euch!", schrieben die Rapper bei Instagram.

Bei einem Auftritt der beiden Musiker am Essener Baldeneysee war am Samstagabend ein Gewitter losgebrochen. Eine nach Angaben der Konzertagentur Four Artists etwa vier Mal acht Meter große LED-Leinwand am linken Bühnenrand stürzte ins Publikum.

Holger Walterscheid, Betreiber der Konzert-Location, sagte: "Das Ganze dauerte eine Minute. Sowas habe ich in 15 Jahren noch nicht erlebt. Wir kennen hier am Seeufer eigentlich jede Wetterlage." Die Veranstaltung mit rund 20.000 Gästen wurde abgebrochen, das Gelände geräumt. Polizei und Rettungskräfte waren stundenlang im Einsatz.

Windgeschwindigkeiten bis 75 Kilometer pro Stunde

Noch kurz zuvor sei das Konzert in Absprache mit dem Koordinatoren des Sicherheitskonzepts freigegeben worden, sagte Walterscheid. Das Krisenteam habe die Wetterlage ständig beobachtet. Das Gewitter war laut Deutschem Wetterdienst (DWD) um kurz nach 21 Uhr über Teile des Ruhrgebiets gezogen. Dabei gab es Windgeschwindigkeiten von bis zu 75 Kilometern pro Stunde. Zuvor hatte der DWD vor Unwettern der Stufe 2 gewarnt.

Marcel Kusch/dpa Zerbrochene LED-Leinwand neben der Bühne

Die genaue Unglücksursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. 28 Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, zwei von ihnen schwer. Laut Polizei schwebt mittlerweile niemand mehr in Lebensgefahr.

Das Konzert war abgebrochen worden, das Gelände evakuiert. Die Konzertbesucher konnten den Veranstaltungsort mit Shuttlebussen verlassen. "Wir danken allen Fans vor Ort für ihr Verständnis für den Abbruch und ihre Hilfsbereitschaft", schrieben Casper und Marteria nun. Man suche nach Möglichkeiten, das Konzert nachzuholen, "aber das allerwichtigste ist jetzt erstmal die Gesundheit der Betroffenen."