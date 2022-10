»Ich habe lange überlegt, wann und ob ich öffentlich etwas zur Trennung sagen soll. Jetzt fühlt es sich richtig an, und der Zeitpunkt ist gekommen«, sagte Hummels auf dpa-Anfrage. Der Zeitpunkt ist für sie ein besonderer. In rund zwei Wochen, am 16. November, strahlt der Sender RTL2 die Doku »Cathy Hummels – Alles auf Anfang« aus.