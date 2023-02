Vierbeiner verletzt Sohn Cathy Hummels gibt ihren Hund ab

»Im September 2022 war es dann kein Schnappen, Zwicken und kein Knurren nach Ludwig mehr, sondern ein fester blutiger Biss«, schreibt die 35-Jährige. Ihr Kind habe in der Folge »enorme Panik« gehabt.

Nach langem Nachdenken habe sie deshalb beschlossen, den Hund wegzugeben, in einen Haushalt ohne Kinder. Zuvor habe sie »therapeutischen Rat« eingeholt. Im neuen Umfeld gehe es dem Hund gut. »Moon ist in meinem engsten Umfeld bei einer sehr engen Vertrauten«, schrieb sie. Zuvor hatten sich einige Follower bereits gewundert, dass sich Hummels nicht mehr mit dem Tier in den sozialen Medien gezeigt hatte.