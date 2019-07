Céline Dion Gefangen im Einkaufsnetz

Céline Dion ist bekannt für große Auftritte - auch modischer Art. Seit Jahren präsentiert sie sich in gewagten Outfits und schert sich nicht um beißende Kritik, die regelmäßig auf sie niedergeht, wenn sie im wilden Mustermix oder mit schrillen Accessoires unterwegs ist.

Als die 51-Jährige jetzt auf der Pariser Fashion Week die Show der niederländischen Designerin Iris van Herpen besuchte, wurde ihr die Liebe für komplizierte Entwürfe fast zum Verhängnis.

Dem Anlass entsprechend hatte sich die kanadische Sängerin für eine auffällige, transparente Robe aus einem wellenförmigen Netzgewebe entschieden, das bei dem einen oder anderen durchaus Erinnerungen an Einkaufsnetze aus Nylon wachrufen konnte.

Francois Mori/ DPA Konzentrierte Zuschauerin: Dion im Publikum

Prompt verhakten sich auch die High Heels der 51-Jährigen im Saum des in Rot und Weiß gehaltenen Kleides, als sie das Event in Eile verlassen wollte. So berichtet es unter anderem die britische "Daily Mail". Dion meisterte den kleinen Modeaussetzer souverän.

Dass sie auch den eleganten Auftritt im kleinen Schwarzen beherrscht, hat Dion in ihrer langen Karriere oft bewiesen. In Paris nutzte sie die Show des Modehauses Schiaparelli, um sich entsprechend in Szene zu setzen.

Getty Images Dion auf der Schiaparelli-Show in Paris

Mit mehr 250 Millionen verkauften Tonträgern ist Dion eine der erfolgreichsten Popsängerinnen der Welt. Auf ihrer Europatour wird sie in London, Madrid, Manchester und Paris auftreten.