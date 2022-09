Die südafrikanische Schauspielerin begann mit sechs Jahren eine Karriere als Model. Sie arbeitete für Labels wie Gucci, erschien auf dem Cover der »Vogue«. In der Modebranche habe man sie als »gehenden und redenden Zahnstocher« tituliert, hat sie mal gesagt. Sie spielte in südafrikanischen Filmen wie der Jugendkomödie »Spud« (2010) und war in der Superheldenserie »Black Lightning« zu sehen.

»Triangle of Sadness« ist eine Satire über die Welt der Superreichen. Östlund wurde dafür mit der Goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet. Ein Großteil des Films, der am 13. Oktober in die deutschen Kinos kommen soll, spielt auf einer Luxusjacht, auf der ein schickes Dinner komplett eskaliert. Charlbi Dean ist darin als Influencerin zu sehen. Es war ihre erste große Filmrolle.