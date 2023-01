2022 kehrte Fürstin Charlène von Monaco nach einem vorübergehenden Rückzug aus gesundheitlichen Gründen in die Öffentlichkeit zurück. Und ihre Auftritte waren in modischer Hinsicht von Luxus und Glamour geprägt – wie die Betreiberinnen des Blogs UFO No More herausgefunden haben wollen. Das Portal analysiert seit einigen Jahren die Ausgaben europäischer Royals für ihre Outfits.