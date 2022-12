Papiergeld wird nicht mehr akzeptiert

Die britische Notenbank hatte erst kürzlich die bislang aus Papier hergestellten Banknoten durch widerstandsfähige Kunststoff-Scheine ersetzt. Das Papiergeld wird nicht mehr akzeptiert, kann aber bei der Zentralbank weiterhin gegen aktuelle Scheine umgetauscht werden.

Charles ist seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. am 8. September britischer König. Mittlerweile steht auch der Krönungstermin fest: Dieser findet am 6. Mai 2023 in der Westminster Abbey in London statt. Bei der Zeremonie werde der König durch den Erzbischof von Canterbury »gesalbt, gesegnet und geweiht«, gab der Buckingham-Palast im Oktober bekannt. »Die Krönung wird die heutige Rolle des Monarchen widerspiegeln und in die Zukunft blicken, aber zugleich ihren Ursprung in alten Traditionen und altem Glanz finden.«