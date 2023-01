Zum Krönungswochenende werden Dutzende Staatsoberhäupter aus aller Welt sowie Zehntausende Besucher in London erwartet. Die britische Kulturministerin Michelle Donelan sprach von einem »riesigen Meilenstein in der Geschichte des Vereinigten Königreichs und des Commonwealth«. Gefeiert werde eine »Mischung aus Tradition und Moderne, Kultur und Gemeinschaft, die unser Land großartig macht«.

Krönungschor, Krönungsessen, Krönungsferien

Samstag: Die eigentliche Zeremonie findet am Samstagvormittag in der Londoner Westminster Abbey statt. Dort wird der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, Charles und seine Frau Camilla krönen. Es ist die erste Krönung eines britischen Monarchen seit 70 Jahren. Charles' Mutter Queen Elizabeth II. war am 2. Juni 1953 ebenfalls in der Westminster Abbey gekrönt worden. Nach ihrem Tod im vergangenen September ist nun ihr ältester Sohn Charles König.