Etwa 180 Pferde soll die Queen zuletzt ihr Eigen genannt haben. 14 davon will der neue König nun verkaufen. Es handle sich um Zuchtstuten, teilte das auf Rennpferde spezialisierte Auktionshaus Tattersalls am Montag dem Sender BBC mit. Darunter seien mit Love Affairs und Just Fine, das Anfang Oktober als erstes Pferd für Charles ein Rennen gewonnen hatte, zwei besonders bekannte Tiere.