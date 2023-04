In einem Gastbeitrag für den SPIEGEL hatte die Geschichtsprofessorin Brooke Newman im März 2021 geschrieben: »Es waren Vorfahren der Queen, die England in den transatlantischen Sklavenhandel eingebunden haben. Sie sind mitverantwortlich für die Versklavung und den Tod von Millionen Afrikanern. Bereits 1672 ermächtigte Charles II. die Royal African Company, Sklaven auf die Plantagen in Englands karibischen und nordamerikanischen Kolonien zu schaffen. Sein jüngerer Bruder James, der Duke of York, war größter Teilhaber und Ehrengouverneur der Royal African Company. Ihrer Gründung war mehr als ein Jahrhundert mit Sklavengeschäften vorangegangen, die die Krone gefördert hatte.«