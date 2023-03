Laut der vorläufigen Tagesordnung, die der Buckingham-Palast veröffentlichte, ist für Montag eine Gedenkfeier mit Kranzniederlegung gemeinsam mit Macron am Triumphbogen geplant, danach will Charles eine Rede im Senat halten. Am Donnerstag blieb der Triumphbogen allerdings ebenso wie der Eiffelturm und andere Pariser Sehenswürdigkeiten wegen der Proteste geschlossen.

Am Dienstag wollen die Royals nach Bordeaux weiterreisen, dort ein Bio-Weingut besichtigen, mit der Straßenbahn fahren und das Rathaus besuchen, wo es am Wochenende zu Zusammenstößen gekommen war. Gewerkschafter drohten bereits, auch den Aufenthalt des Königspaars in Bordeaux zu stören. »Es ist so gut wie sicher, dass der König nicht mit der Straßenbahn fahren kann«, sagte Pascal Mesgueni von der Gewerkschaft CFTC in Bordeaux der Zeitung »Sud-Ouest«.