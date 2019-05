Ist der Film nun wahnsinnig lustig oder einfach geschmacklos? Über Borat scheiden sich die Geister. Charlize Theron konnte über den Streifen herzhaft lachen - offenbar so herzhaft, dass das Ganze schmerzhaft wurde, wie die Schauspielerin nun in der Sendung "Late Night with Seth Meyers" erzählt hat.

Theron habe bereits Probleme mit ihrem Nacken gehabt - dennoch sei sie mit einigen Leuten in die Komödie gegangen. Während der Vorstellung wurde es dann offenbar richtig schlimm: "Nach dem halben Film lachte ich so heftig, dass etwas in meinem Nacken blockierte", sagte die 43-Jährige.

Sie sei in einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht worden. Dort habe sie fünf Tage bleiben müssen, sagte Theron. Bis heute habe sie Borat nicht zu Ende gesehen.

Auch wenn sie selbst drehe, passiere es immer wieder, dass sie sich wehtue, berichtete Theron in der Sendung. Am Set ihres neuen Films "Long Shot - Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich" habe sie sich bei den Vorbereitungen auf einen Stunt verletzt. Genauer gesagt habe sie sich hingesetzt, um sich Knieschützer anzuziehen. Dabei sei ihre Hand weggerutscht und ihr Kopf gegen eine Bank hinter ihr geschlagen: "Ich landete in der Notaufnahme", sagte Theron. "Es war so dumm."