Es war eine Nacht, die Charlize Theron nie vergessen dürfte. Johannesburg, 1991, Therons Vater kommt nach Hause. In seinen Händen eine Waffe, im Blut sehr viel Alkohol. So erzählt Theron es.

"Er war so betrunken, dass er kaum noch laufen konnte", sagte die Schauspielerin in einem Interview mit dem US-Radiosender NPR. Als ihr Vater in das Haus gekommen sei, seien sie und ihre Mutter im Badezimmer gewesen. Ihr Vater habe versucht, reinzukommen, aber sie hätten sich gegen die Tür gelehnt. "Dann ist er einen Schritt zurückgegangen und hat drei Mal durch die Tür geschossen", sagt Theron. "Keine der Kugeln traf uns, es war ein Wunder."

"Ich schäme mich nicht"

Was dann geschah, hat Theron schon einmal erzählt: Ihre Mutter habe ihren Vater aus Notwehr erschossen. Theron war damals 15 Jahre alt.

"Wann immer mich jemand gefragt hat, habe ich erzählt, mein Vater sei bei einem Autounfall ums Leben gekommen", sagte die Schauspielerin damals. Sie habe sich nicht wie ein Opfer fühlen wollen. Erst eine Therapie habe ihr geholfen, die Geschehnisse zu verarbeiten.

In dem neuen Interview sagt Theron, sie habe ihn nur betrunken gekannt, er sei sein ganzes Leben Alkoholiker gewesen. "Mein Vater war ein sehr kranker Mann." Sie erzähle vielen Menschen von der Gewalt in ihrer Familie, von dem Leben mit einem suchtkranken Vater. "Ich schäme mich nicht, darüber zu reden." Denn je mehr man darüber spreche, desto eher würden die Betroffenen erkennen, dass sie nicht alleine seien.