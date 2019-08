Klatsch und Knatsch Mal was wagen

Das Vorbild der Woche...

ist Charlotte Roche. In einem Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" erzählt sie, warum sie keine Angst vor dem Alter habe - und dass sie sich niemals Botox spritzen lassen würde.

Das Altern falle ihr nicht schwer, sagt die 41-jährige Autorin, "das hat auch was mit Selbstliebe zu tun". Sie fühle sich wie ein Mann: "Wenn alle sagen: 'George Clooney wird immer schöner mit dem Alter', hebe ich den Finger und sage: 'Ist bei mir genau so'." Botox oder graue Haare färben seien keine Option. "Ich bin ja ein Vorbild für andere Frauen - da habe ich die Pflicht, natürlich zu altern", sagte sie.

Das Comeback der Woche...

... gelang Karl Lagerfelds Katze Choupette. Mit dem Tod des Modedesigners Anfang des Jahres verschwand auch die französische Birma-Katze von der Bildfläche. Auf ihrem Instagram-Profil wurde nun zum ersten Mal wieder ein Foto der Katze hochgeladen. Mehr als 25.000 Nutzern gefällt das.

Model Baptiste Giabiconi hatte Lagerfeld die Katze einst geschenkt. Sie lebte bis zu seinem Tod bei ihm und, wenn man Lagerfeld Glauben schenkt, ein nahezu ungehöriges Luxusleben. Auf ihrem Instagram-Account zeigt sich Choupette nun an ihrem achten Geburtstag, zwischen bunten Ballons.

Den Nahkampf der Woche...

... lieferten sich Quentin Tarantino und Shannon Lee - im übertragenen Sinn. Die Tochter des legendären Kampfsportlers Bruce Lee regte sich über die Darstellung ihres Vaters in Tarantinos neuem Film "Once Upon a Time in Hollywood" auf.

Der Regisseur zeige ihren Vater als "arrogantes Arschloch", sagte die 50-Jährige in einem Interview mit der Nachrichtenseite "The Wrap". Tarantino verteidigte seine Darstellung Lees: "Bruce Lee war ein leicht arroganter Typ", sagte er. "Die Art, wie er geredet hat, ich habe den Großteil ja nicht einfach erfunden. Ich habe ihn solche Dinge schon sagen hören." Als Shannon Lee in einem Interview mit der Zeitschrift "Variety" gefragt wurde, wie Tarantino den Streit beenden könnte, antwortete sie: "Er könnte die Klappe halten."

Das Schnäppchen der Woche...

... hat das Auktionshaus "Julien's Auctions" im Angebot: Zahlreiche Filmkostüme von Marylin Monroe sollen versteigert werden. Ein Stück Hollywoodgeschichte zum Anfassen - und Anziehen.

Darunter: ein bodenlanges, mit Strass besetztes rotes Abendkleid, das Monroe als Showgirl Lorelei in der Eröffnungsszene der Komödie "Blondinen bevorzugt" trug, oder ein gelbes Seiden-Outfit aus dem Western "Fluss ohne Wiederkehr". Pro Outfit rechnet das Auktionshaus mit Geboten bis zu 80.000 Dollar. Vergleichsweise günstig, wenn man bedenkt, dass ein anderes Stück aus Monroes Garderobe für 4,8 Millionen Dollar versteigert worden ist: Das Kleid, das sie bei ihrem berühmten Geburtstagsständchen für John F. Kennedy trug.

Die Trennung der Woche...

... haben Miley Cyrus und Liam Hemsworth bekannt gegeben. Erst vor acht Monaten hatten die beiden geheiratet. Schauspieler Hemsworth kommentierte die Trennung via Instagram.

"Ich will nur kurz sagen, dass Miley und ich uns kürzlich getrennt haben", schrieb der 29-Jährige unter dem Bild eines Sonnenuntergangs am Strand. "Ich wünsche ihr für die Zukunft nichts mehr als Gesundheit und Glück." Darüber hinaus wolle er die Trennung nicht weiter kommentieren. "Alle mir zugeschriebenen Zitate sind falsch", schrieb Hemsworth und beendet seine Stellungnahme mit "Frieden und Liebe". Das sei ihm zu wünschen.

Das politische Statement der Woche...

... hat Taylor Swift abgegeben. Die US-Sängerin erhielt in dieser Woche den Icon Award bei den Teen Choice Awards. Der Preis: Ein mit Katzen bedrucktes Surfbrett. Die Sängerin nutzte ihren Auftritt für ein Statement gegen die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen.

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts passiere überall, sagte Swift. Die Sängerin bat ihre Fans um Unterstützung für die US-Fußballnationalmannschaft der Frauen. Mehrere Mitglieder des Teams verklagen den US-Fußballverband wegen diskriminierender Bezahlung und Arbeitsbedingungen.