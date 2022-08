Chelsea und ihre Mutter Hillary Clinton werben gerade für ihre achtteilige Doku-Serie »Gutsy« bei Apple TV+, die am 9. September startet. Die Produktion baut auf einem Buch auf, das die beiden 2019 über »Gutsy Women«, also mutige Frauen, geschrieben hatten. In der Serie treffen die Clintons Geschlechtsgenossinnen, unter anderem auch Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian. In der betreffenden Folge messen sich beide Frauen in juristischen Fragen, die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton ist Juristin.