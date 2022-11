»Macht einen Unterschied, geht wählen!«

Wichtiger als die persönlichen Beziehungen der Sängerin scheint allerdings ein Aufruf zu sein, den Cher ebenfalls bei Twitter postete. Die Kongresswahlen stehen vor der Tür, an diesem Dienstag wählen US-Amerikaner*innen die Abgeordneten für das Repräsentantenhaus und rund ein Drittel des Senats mit 100 Sitzen. Die zunehmende Radikalisierung der politischen Parteien bereitet Beobachtern Sorge. Für US-Präsident Joe Biden könnte die Wahl zum Fiasko werden. Gewinnen die Republikaner die US-Midterms, wird Ex-Präsident Trump dies wohl für ein Comeback nutzen .

Der Appell von Cher fällt entsprechend dringlich aus: »Was bei dieser Wahl in Vegas passiert, bleibt nicht in Vegas«, sagte die Künstlerin in einem Video bei Twitter. »Es wird das gesamte Land beeinflussen.« Mit Nachdruck forderte sie ihre Fans auf, zur Wahl zu gehen, und für die demokratische US-Senatorin Catherine Cortez Masto aus dem US-Bundesstaat Nevada zu stimmen. »Sie wird für niedrigere Kosten in der Gesundheitsversorgung kämpfen und unsere Wirtschaft stärken«, sagte Cher.