Popikone Cher über den Ukrainekrieg »Russland wird versuchen, Europa das Genick zu brechen«

Chers Song erschien 1989, der Kalte Krieg ging damals zu Ende. Und womöglich ist Cher dem Militär, den Themen Krieg und Waffen nie mehr so nahe gekommen wie bei diesem Videodreh. Doch das hält die mittlerweile 75 Jahre alte US-Amerikanerin nicht davon ab, ihre Stimme in der Diskussion über Waffen für die Ukraine im Krieg gegen Russland zu erheben. Dabei offenbart sie solide Kenntnisse Osteuropas – und eine klare politische Haltung.

»Die Ukraine ist das zweitgrößte Land in Europa nach Russland. Sie grenzt an sieben Länder und ist das einzige, was zwischen russischer Aggression und Europa steht«, twitterte die Popsängerin in Versalien.