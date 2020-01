Seit Oktober wüten Waldbrände in Australien, mehr als 2000 Häuser wurden zerstört, landesweit kamen 25 Menschen ums Leben. Obwohl aktuell kühlere Temperaturen und Regen für Erleichterung sorgen, soll die Brandgefahr Ende der Woche wieder steigen. Der australische Schauspieler hat nun zu Spenden für sein Land aufgerufen.

"Was wir brauchen, ist eure Unterstützung und eure Spenden", sagte der 36-Jährige in einem Video, das er auf Instagram veröffentlichte. Er wolle den Kampf gegen das Feuer unterstützen. Daher habe er gemeinsam mit seiner Familie eine Million Dollar gespendet.

Hemsworth hofft, dass auch andere die Einsatzkräfte vor Ort unterstützen. "Jeder Penny zählt", schrieb der Schauspieler zu seine Clip. "Was immer ihr auftreiben könnt, wird sehr geschätzt."

Das Geld gehe direkt an die Feuerwehrleute, die Menschen an vorderster Front und die Bürger und Gemeinden, die unter den Bränden leiden würden, so Hemsworth. Der Schauspieler bittet nicht allein um Spenden. Bereits vergangene Woche hatte sich der Tennisspieler Nick Kyrgios, einer der berühmtesten Sportler des Landes, mit einem Aufruf engagiert.

Er regte ein Benefizmatch vor dem Start der Australian Open an. Zudem werde er pro Ass, dass er in den kommenden Woche schlagen werde, 200 Dollar spenden, schrieb er auf Twitter. Kyrgios ist einer der stärksten Aufschläger mit durchschnittlich 16,6 Assen pro Match im Jahr 2019. Wenig später schlossen sich weitere australische Top-Spieler seiner Idee an.