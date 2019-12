Erfolgreiche Musiker erwecken oft den Eindruck, extrem selbstbewusst zu sein. Dabei handelt es sich allerdings wohl bisweilen bloß um eine Fassade - oder um eine Folge von hart erarbeitetem Erfolg. So jedenfalls war es angeblich im Fall von Chris Martin.

Der Frontsänger von Coldplay gab nun in einem Interview mit dem "Rolling Stone" Einblicke in sein Seelenleben - auch zur Zeit seiner Jugend: Demnach war er in den Jahren, als Coldplay entstand, ein extrem verunsicherter Teenager. Religion und sexuelle Identität etwa seien damals sehr schwierige Themen für ihn gewesen.

Er habe sich schwer damit getan, sich an seinem "sehr altmodischen" Internat in die Gemeinschaft einzufügen, sagte Martins. Auch seine eigene Sexualität habe er infrage gestellt, was zu "fürchterlichem Chaos" geführt habe: Er habe damals darüber nachgedacht, dass er schwul sein könnte - zugleich sei er aber äußerst homophob gewesen.

Seine Unsicherheit sei auch nicht verschwunden, als Coldplay mit dem Album "Patachutes" 2000 schlagartig eine der erfolgreichsten Bands der Welt wurde. Er habe sein mangelndes Selbstbewusstsein durch Ambitionen auszugleichen versucht, so Martin - mit der Folge, bisweilen künstlerische Fehleinschätzungen zu spät erkannt zu haben. Das Coldplay-Album "X&Y" etwa sei "nicht wirklich gut" gewesen.

Martin hatte neulich bekannt gegeben, dass Coldplay aus Gründen des Klimaschutzes trotz eines neuen Albums auf eine Tournee verzichte: "Wir wären enttäuscht, wenn sie nicht klimaneutral wäre", sagte Martin. Es gebe auch schon konkrete Ideen: "Zum Beispiel ist unser Traum, eine Show ohne Einwegplastik zu veranstalten und den Strom aus Solarenergie zu beziehen."

Mit dem neuen Album "Everyday Life" will Coldplay demnach die globale Perspektive der Band zum Ausdruck bringen. "Wenn man das Privileg hatte, um die Welt zu reisen, dann weiß man, dass wir alle dieselbe Heimat haben", sagte Martin. "Wir sind der Meinung, dass wir uns nicht anders fühlen als alle anderen Menschen auf der Erde."