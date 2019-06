Feier in Kalifornien Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger haben geheiratet

Im Juni 2018 zeigten sie sich erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. Nun, rund ein Jahr später, haben Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger im kalifornischen Montecito geheiratet. Das berichtet das US-Boulevardmagazin "People" unter Bezug auf mehrere Quellen, die bei der Feier im kleinen Kreis zugegen waren.

Es ist die erste Ehe der 29-Jährigen. Der 39-jährige Pratt war in erster Ehe neun Jahre lang mit der Schauspielerin Anna Faris verheiratet. Einem Bericht von "E! News" zufolge war deren gemeinsamer Sohn, der sechsjährige Jack, dabei - ebenso wie Pratts Schauspielkollege Rob Lowe.

Auch die Brauteltern Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver gratulierten. Ihre Tochter hat mehrere Ratgeberbücher mit autobiografischem Hintergrund verfasst. Sie engagiert sich für den Stopp der Gewalt gegen Tiere und moderiert zu diesem Thema auch einen Podcast.

Chris Pratt, der nach dem Abbruch seiner College-Ausbildung eine Weile ziel- und obdachlos auf Hawaii lebte, wurde als Schauspieler zunächst in TV-Serien ("Everwood", "O.C., California", "Parks and Recreation") bekannt, zuletzt aber vor allem durch seine Rolle des Star-Lords aus dem Marvel-Comic-Universum. Auch James Gunn, der Regisseur der "Guardians of the Galaxy"-Filme, gratulierte seinem Hauptdarsteller zur Hochzeit.

Seine Verlobung hatte der Schauspieler auf seinem Instagram-Account publik gemacht.