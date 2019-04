Stellen Sie sich vor, die letzte Staffel Ihrer Lieblingsserie läuft und Sie können es kaum erwarten, die neuen Folgen zu sehen. Sie haben nur ein Problem: Ihre Partner quatscht Ihnen dauernd dazwischen. Was also tun?

Sänger John Legend hat hierfür offenbar eine simple Lösung gefunden: Er sperrte seine Frau Chrissy Teigen einfach aus. So stellte es das Model zumindest auf Twitter dar.

"Die Jungs haben uns ausgesperrt", schrieb Teigen. "Sie wollen uns nicht Game of Thrones schauen lassen, weil wir zu viel reden." Dazu stellte die 33-Jährige ein Video. In diesem schraubt sie an der Tür zum Heimkino der Familie herum. Wenige Sekunden später stürmt sie den abgedunkelten Raum, indem Legend und seine Freunde die Serie ansehen.

the boys locked us out. they won’t let us watch #GoT because we talk too much @jenatkinhair @mrmikerosenthal pic.twitter.com/P7PZ05VGGj — christine teigen (@chrissyteigen) 15. April 2019

Welche Fragen Teigen während der Serie so stellen kann, zeigte sie in einem weiteren Video. Darauf sieht man da Model vor der Leinwand stehen. "Was ist das Problem mit John Snow?", fragt sie, während sie von den anderen ausgebuht wird.

Noch nie habe sie Menschen so aufgeregt erlebt, wie zum Start der letzten Staffel von "Game of Thrones", schrieb Teigen in einem weiteren Tweet. Sie freue sich für die anderen und sei gespannt, wann sie ihr persönliches "Game of Thrones" finde.

Auch wenn John Legend und sie anscheinend nicht den gleichen Seriengeschmack haben, so teilen sie sich doch etwas anderes: Die beiden ließen sich ein Partner-Tattoo stechen. Dieses besteht aus den Namen ihrer Kinder und dem Namen des jeweils anderen.

