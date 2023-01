Die Geburtsnachricht wurde von prominenten Freunden und Kollegen sowie vielen Fans begeistert kommentiert. »Herzlichen Glückwunsch, süße Familie«, schrieb Model Christie Brinkley. Auch Stars wie Angela Bassett, Viola Davis oder Kris Jenner gratulierten.

Das seit 2013 verheiratete Paar hatte Teigens Schwangerschaft im August öffentlich gemacht. Im Oktober 2020 hatten die beiden ihr drittes Kind, einen Jungen, in der 20. Schwangerschaftswoche verloren. Damals habe sie einen medizinisch notwendigen Eingriff vornehmen lassen, nachdem sie erfahren hätten, dass ihr Junge in ihrem Bauch nicht überleben würde, schrieb Teigen wenige Wochen nach dem Eingriff in einem längeren Essay . Auch ihr eigenes Leben wäre in Gefahr gewesen, wenn sie die Schwangerschaft fortgesetzt hätten.