Bundesfinanzminister Christian Lindner ist neuer Oldenburger Grünkohlkönig. Der FDP-Politiker löst Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ab – die bislang am längsten amtierenden Regentin überhaupt. Der Wechsel erfolgte am Montagabend beim traditionellen »Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten« in der Vertretung des Landes Niedersachsen in Berlin.