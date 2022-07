Finanzminister Christian Linder und Journalistin Franca Lehfeldt feiern in den kommenden Tagen Hochzeit auf Sylt. Zeitpunkt, Ort und (finanzieller) Aufwand der Feierlichkeiten haben in den sozialen Netzwerken und bei einigen Kolleginnen und Kollegen in der schreibenden Zunft für Kritik gesorgt. Darauf soll an dieser Stelle allerdings nicht eingegangen werden. Dieses Service-Stück verfolgt den Anspruch, alles sonst Wissenswerte zusammenzutragen – und auch einiges, das Sie vielleicht nicht über die Hochzeit wissen wollten.