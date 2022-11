In den 1990er-Jahren war sie in der TV-Serie »Eine schrecklich nette Familie« als die naive Tochter Kelly Bundy bekannt geworden. Die TV-Stars Ed O'Neill und Katey Sagal spielten in der Sitcom die Eltern Peggy und Al Bundy. Als Gastrednerin würdigte Sagal, 68, nun den Humor, die Stärke und das Talent ihrer Filmtochter. Schon von der 16-jährigen Applegate habe sie damals so viel gelernt, sagte Sagal.

Applegate, die in der laufenden Netflix-Serie »Dead to Me« mitspielt, posierte für Fotografen auf der Sternenplakette. Sie holte auch Tochter Sadie, Ehemann Martyn LeNoble und ihre Mutter dazu.