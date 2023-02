Mit seinen Problemen ist Waltz nicht der einzige. Im Frühjahr und Sommer verzweifelten Hunderttausende Flugreisende in Deutschland an massenhaft gestrichenen Maschinen, Zwangsumbuchungen und Verspätungen, an nicht endenden Schlangen vor Check-in und Security, an notorisch unterbesetzten Servicehotlines – und immer wieder daran, dass ihre Koffer nicht ankamen. Doch auch nach der Hauptreisezeit im Sommer scheint es weiter Probleme zu geben. (Lesen Sie hier mehr zum Kofferchaos bei der Lufthansa )