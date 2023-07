»Mein nächster Charakter wird kein Raucher sein«

»Zigaretten und Pfeifen, zwischen diesen beiden Alternativen wechselte er, das ist es, was ihn am Ende umgebracht hat«, sagte Murphy dem »Guardian « über Oppenheimer. Er selbst wolle in Zukunft darauf achten, Rollen zu übernehmen, die einen gesünderen Lebensstil pflegen.

»Mein nächster Charakter wird kein Raucher sein. Die Requisitenzigaretten können nicht gut für dich sein. Sogar Kräuterzigaretten haben jetzt Gesundheitswarnungen«, sagte Murphy. Obwohl die am Set verwendeten Zigaretten kein Nikotin enthielten, empfanden sie einige Darsteller als unangenehm. Unter anderem habe sich seine mittlerweile verstorbene »Peaky Blinders«-Kollegin Helen McCrory über den »furchtbaren Geschmack« der Zigaretten beschwert. Nun, so Murphy, sei es an der Zeit, sich nach anderen – nicht rauchenden – Rollen umzusehen.