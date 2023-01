Michelsen verkörpert im Magdeburger »Polizeiruf 110« die Ermittlerin Doreen Brasch. Daneben spielte sie Rollen in mehreren »Tatort«-Folgen sowie in Fernsehfilmen wie der Romanadaption »Der Turm«, in »Ku’damm 56« oder in Heinrich Breloers Dokudrama »Todesspiel«. Die Schauspielerin wurde 1969 in Dresden geboren und lebt in Berlin.