Früher habe er nicht viel an sein Heimatland gedacht, sobald er es verlassen hatte. »Aber in den vergangenen paar Jahren denke ich immer öfter an mein Zuhause und sehne mich danach, dort hinzukommen.«

Mit seinem jüngsten Film »The Banshees of Inisherin« (Kinostart 5. Januar), der auf einer irischen Insel spielt, konnte Farrell auch beruflich nach Irland zurückkehren. Er sprach von der Erfüllung seiner Sehnsucht gewesen, »die einfach so schön war, so perfekt«.