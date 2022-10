Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg verzichtet auf die Teilnahme am diesjährigen Weltklimagipfel, der am 6. November in Ägypten beginnt. Das kündigte die 19-Jährige nach einem Bericht der britischen Zeitung »The Guardian« am Sonntagabend bei der Vorstellung eines Buches zu den Folgen der Erderwärmung in London an. Thunberg kritisierte die als COP27 bezeichnete Klimakonferenz als Forum zum »Greenwashing«. Mit dem Begriff ist das Vortäuschen von erfolgreichen Maßnahmen zum Umweltschutz gemeint mit dem Ziel, umwelt- und verantwortungsbewusst zu erscheinen.