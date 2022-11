Cormac Roth, der Sohn von Schauspieler Tim Roth, ist an Krebs gestorben. Dies teilte die Familie am Montag mit. In dem Schreiben heißt es, Cormac sei bereits am 16. Oktober gestorben.

»Die Trauer kommt in Wellen, genau wie die Tränen und das Lachen, wenn wir an die 25 Jahre und zehn Monate denken, die wir diesen wunderschönen Jungen gekannt haben«, schreibt die Familie. Er sei ein »unbändiges, fröhliches, wildes und wunderbares Kind« und erst »sehr kürzlich ein Mann« gewesen. »Wir lieben ihn. Wir werden ihn mit uns tragen, wo auch immer wir hingehen.«