Amira Pocher positiv auf Coronavirus getestet "Wir werden uns nirgendwo mehr draußen sehen"

Ausgangssperre für die Pochers: Nachdem seine Frau Amira am Coronavirus erkrankt ist, will Oliver Pocher nicht mehr das Haus verlassen. Über den Gemütszustand des Komikers in der Krise sind sie unterschiedlicher Meinung.