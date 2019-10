Courtney Cox über "Friends"-Treffen "Ich liebe es"

Manchmal braucht es nur ein Foto, um die Herzen der Fans höher schlagen zu lassen. "Friends"-Schauspielerin Courteney Cox hat ein Bild veröffentlicht, das sie gemeinsam mit ihren Kollegen Jennifer Aniston und Matt LeBlanc zeigt. Die Reaktionen bei Instagram ließen nicht lange auf sich warten.

Mehr als zwei Millionen Likes erhielt die 55-Jährige für ihren Post. "Ein Abend, wie er selten vorkommt. Ich liebe es", schrieb Cox zu dem Foto. Und die User mochten es offenbar auch: "Lasst es wahr werden! Ein Friends-Film!", lautete ein Kommentar. "Das Internet ist zusammengebrochen", ein anderer.

Cox spielte in der Sitcom die Köchin Monica Geller. Jennifer Aniston, 50, verkörperte darin Monicas beste Freundin Rachel Green. Matt LeBlanc, 52, schlüpfte in die Rolle des Schauspielers Joey Tribbiani.

In diesem Jahr feiert die Serie ihr 25-jähriges Jubiläum. Im September wurde auf der Aussichtsplattform des New Yorker Empire State Buildings eine Nachbildung des orange-farbenen Sofas aufgestellt. In der Serie hatten sich die sechs Hauptdarsteller und Freunde immer wieder auf einem solchen Sofa in dem Café "Central Perk" getroffen, bis "Friends" nach zehn Staffeln endete (mehr über die Kultserie erfahren Sie hier).

"Friends", eine der erfolgreichsten Serien der TV-Geschichte, lief von 1994 bis 2004 und machte die Hauptdarsteller zu Topstars. Das waren abgesehen von Cox, Aniston und LeBlanc noch Lisa Kudrow, Matthew Perry und David Schwimmer.

Zuletzt hatte Jennifer Aniston die Spekulationen über eine "Friends"-Reunion angeheizt: "Ich würde es machen", sagte sie. Das sieht die Erfinderin der Serie aber offenkundig anders, wie das Branchenmagazin Variety jüngst berichtete: "Wir werden keine Reunion machen und auch keinen Neustart", sagte TV-Produzentin Marta Kauffman. "Es würde das, was wir gemacht haben, nicht übertreffen."