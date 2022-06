Fußballer und ihre Autos Von Aussteigern, Blendern und Hauben-Posern

Der Superstar

Unter all den Hauben-Posern, Blendern, Aussteigern und Normalos gibt es einen, der sie alle perfektioniert hat: Cristiano Ronaldo. Der Angreifer von Manchester United hatte am Wochenende allerdings einen dicken Blechschaden zu beklagen: Ein Angestellter hat Ronaldos Millionen Euro teuren Bugatti auf Mallorca in eine Hauswand gesetzt. Mit dem Sportwagen wird sich CR7 nicht mehr präsentieren können, aber ein paar Autos hat er noch in der Garage.